Influencer Meralney vond lunchen met Amalia ‘een eer’

De Bonairiaanse influencer Meralney Bomba mocht zaterdagmiddag lunchen met prinses Amalia. De 31-jarige, die aandacht vraagt voor de klimaatverandering op Bonaire en zich om die reden heeft aangesloten bij Greenpeace, was samen met drie andere jonge eilandbewoners uitgenodigd om onder meer te vertellen over het klimaatprobleem op Bonaire. De lunch was besloten: pers kon niet aanwezig zijn.

“Het was een eer om hiervoor uitgenodigd te zijn. De sfeer was heel ontspannen en iedereen was open om te luisteren”, vertelt Meralney na afloop aan het ANP. “We spraken over verschillende onderwerpen die ons als jongeren raken, zoals klimaatrechtvaardigheid, de sociaaleconomische ongelijkheid tussen Bonaire en Europees Nederland, en hoe belangrijk het is dat de bewoners en vooral de jongeren gehoord worden.”

Tijdens de lunch gingen het koningspaar en de prinses in gesprek met vertegenwoordigers van organisaties over actuele thema’s als klimaatverandering, landbouwontwikkeling en armoedebestrijding. Als er niets wordt gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen kan een groot deel van het eiland overstromen en zullen hittegolven alleen maar toenemen, zo bleek recent uit een onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, in opdracht van Greenpeace.

Meralney vertelde op voorhand dat ze Amalia iets wilde vertellen over het klimaatprobleem op Bonaire. De influencer merkte dat er zeker interesse was voor haar verhaal. “Ik ben benieuwd wat er uit voort gaat komen.”