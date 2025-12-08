Informateur Buma informeert koning over eindverslag

Koning Willem-Alexander heeft maandagavond informateur Sybrand Buma ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. Tijdens zijn bezoek informeerde Buma de koning over het eindverslag dat hij eerder op de dag aan de voorzitter van de Tweede Kamer had aangeboden.

In de opdracht van de Tweede Kamer aan de informateur is opgenomen dat hij op gezette tijden de koning informeert over zijn werkzaamheden. In het eindverslag dat Buma heeft gepresenteerd, raadt hij D66, VVD en CDA aan een akkoord voor te bereiden dat de basis moet worden van een “stabiel kabinet”.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het verslag.