Informateur Letschert overhandigt verslag aan koning

Informateur Rianne Letschert heeft het eindverslag over de drie coalitiepartijen overhandigd aan koning Willem-Alexander. Op beelden is te zien hoe ze het document op Paleis Huis ten Bosch aan de koning geeft.

Letschert adviseerde VVD, CDA en D66 vrijdag om “brede akkoorden” te sluiten met oppositiepartijen en maatschappelijke organisaties. Omdat de partijen een minderheid vormen, past hen een “terughoudende en dienende rol”, volgens Letschert. Eerder overhandigde ze het verslag aan Tweede Kamervoorzitter Thom van Campen.