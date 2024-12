Ingebroken in huis van Eloise: bijna alle sieraden weg

In de woning van gravin Eloise in Amsterdam is woensdag ingebroken. Bijna al haar sieraden zijn meegenomen, schrijft ze op Instagram. De 22-jarige Eloise was niet thuis tijdens de inbraak.

“Het was duidelijk gericht op de sieraden, want die zijn bijna allemaal weg. Ringen, kettingen en horloges – de sieraden die ik van mijn familie heb gekregen over de jaren heen baal ik echt het meest van…”, schrijft Eloise.

De schade is dus niet alleen materieel, maar ook sentimenteel doordat het om familiesieraden gaat, aldus de dochter van prins Constantijn. “En het gevoel dat een vreemdeling in je huis is geweest en door onze spullen is gegaan is ook heel gek.”

Door de inbraak kon Eloise donderdagochtend niet bij de opening van haar tweede kledingwinkel in Den Haag zijn. “Het voelde zo gek om in Amsterdam te moeten zijn, terwijl de deuren zijn geopend vanochtend. Maar ja, het is even niet anders.”