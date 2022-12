Ingmar Heytze prijst de koning voor dichtregels in kersttoespraak

Dichter Ingmar Heytze vindt het ontzettend goed dat koning Willem-Alexander een paar regels van Marieke Lucas Rijneveld in zijn kersttoespraak had verwerkt. Dat vertelde Heytze in het radioprogramma Met het oog op morgen.

“Ik ben heel blij dat de koning, of zijn tekstschrijver, een paar regels uit het werk van Marieke Lucas heeft gepikt”, stelde hij. “Vooral de laatste zin – kom na het knielen weer overeind en recht samen de rug – daar heb je echt wat aan. Ik vind het heel mooi.”

De koning haalde het gedicht aan om zijn roep om saamhorigheid te onderschrijven. De oproep om naar elkaar te luisteren deed de koning nadat hij het belang had benadrukt van de erkenning “van het leed dat mensen is aangedaan in de koloniale tijd”, waarmee hij aanhaakte bij de eerdere excuses voor het slavernijverleden. Ook gaf de koning in zijn toespraak aan te begrijpen dat mensen zorgen hebben vanwege onder meer de woningnood en klimaatverandering.

“Marieke Lucas Rijneveld schreef een eigen gedicht toen hij na ontstane ophef afzag van de vertaling van The Hill We Climb”, sprak de koning. Daarmee doelde Willem-Alexander op de ophef die ontstond toen bekend werd dat Rijneveld was aangewezen als vertaler van het inauguratiegedicht The Hill We Climb en de poëziebundel van de Amerikaanse, zwarte vrouw Amanda Gorman. Op sociale media vroegen mensen zich af waarom was gekozen voor een wit persoon. Daarop besloot Rijneveld van de opdracht af te zien.

Heytze geldt als een van de meest gezaghebbende levende dichters van Nederland. Hij won diverse prijzen en was enige tijd stadsdichter van Utrecht.