Ingrid Alexandra en Sverre Magnus bezoeken brandweerkazerne

Prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus hebben dinsdagmiddag samen een brandweerkazerne in Oslo bezocht. Het Noorse hof deelde op Instagram foto’s van broer en zus, die zich voor de gelegenheid in brandweerkleding hulden. Te zien is hoe de twee elkaar een boks geven.

Ingrid Alexandra en Sverre Magnus kregen uitleg over het dagelijks leven en de werkzaamheden van brandweerlieden. Ook stapten de prinses en prins onder begeleiding in een hoogwerker.

Later op de dag zijn Ingrid Alexandra en Sverre Magnus in de paleiskapel aanwezig bij een kerstviering, die is georganiseerd door hun ouders, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit. De bijeenkomst wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van Noorse hulpdiensten.