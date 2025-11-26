Ingrid Alexandra in december weer even terug in Noorwegen

De Noorse prinses Ingrid Alexandra is in december weer even terug in haar thuisland. De oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, die momenteel in Australië studeert, heeft in de laatste maand van het jaar een paar taken op haar agenda staan in Noorwegen.

De 21-jarige prinses is op 10 december aanwezig bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede, samen met haar ouders en het Noorse koningspaar. Op dezelfde dag gaat ze naar een evenement van de Noorse tak van Save the Children. Volgens Noorse media zal Ingrid Alexandra ook de kerst met haar familie doorbrengen.

Ingrid Alexandra verhuisde eerder dit jaar naar Sydney. De komende jaren studeert ze aan de universiteit sociale wetenschappen.