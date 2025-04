Ingrid Alexandra in jurk van moeder Mette-Marit naar staatsbanket

Prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen is voor haar eerste staatsbanket in de kast van kroonprinses Mette-Marit gedoken. Ze koos voor het bezoek van de IJslandse president Halla Tómasdóttir voor een lichtblauwe jurk die haar moeder al bij verschillende gelegenheden droeg, onder meer tijdens het huwelijk van kroonprinses Victoria van Zweden in 2010. Bij de bruiloft was Ingrid Alexandra, toen 6 jaar oud, bruidsmeisje, melden Noorse media.

De inmiddels 21-jarige Ingrid Alexandra maakte dinsdag haar debuut bij een inkomend staatsbezoek. De toekomstig troonopvolger droeg tijdens het galadiner de tiara die ze kreeg voor haar 18e verjaardag. Het sieraad behoorde eerder toe aan haar overgrootmoeder.

De prinses had eerder dinsdag ook een onderscheiding in de IJslandse Orde van de Valk gekregen. Het bijbehorende lint droeg ze ’s avonds over haar galajurk.