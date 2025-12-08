Ingrid Alexandra is blij om weer even in Noorwegen te zijn

Prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen vindt het “heel fijn” om weer even thuis te zijn. De toekomstige troonopvolger studeert in Australië en heeft momenteel vakantie. De komende weken gebruikt ze om weer enkele koninklijke taken op zich te nemen.

“Het is heel fijn om weer thuis in Noorwegen te zijn. Oost west, thuis best”, zei de prinses tegen Noorse media tijdens een werkbezoek met haar vader, kroonprins Haakon, in de Oslofjord. Ze gingen aan boord van een onderzoeksschip, dat vernoemd is naar Ingrid Alexandra, om te onderzoeken hoeveel sprot er in het water zit.

“Het wordt heel gaaf”, verwachtte de 21-jarige prinses. “Het is iets waar ik nog niet veel van weet, dus ik kijk er erg naar uit om aan boord te gaan en meer te leren.”

Het oudste kind van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit is deze week ook met haar familie aanwezig bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede. Ook gaat Ingrid Alexandra naar een evenement van de Noorse tak van Save the Children en viert ze Kerstmis in Noorwegen.