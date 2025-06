Ingrid Alexandra leerde veel tijdens dienstplicht

De Noorse prinses Ingrid Alexandra vindt dat ze heel veel heeft geleerd tijdens haar dienstplicht. Dat vertelde de oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit in een interview met Forsvarets forum, het tijdschrift van de Noorse strijdkrachten.

In het gesprek blikte de 21-jarige prinses terug op haar tijd bij het geniebataljon. Zij begon daar in januari 2024 en was na vijftien maanden klaar. Ze vertelde onder meer dat ze soms moest werken als kok. “Het was geweldig. Ik heb veel leuke mensen leren kennen. Het heeft iets om daar samen te staan. Je leert elkaar ontzettend goed kennen.” Op de vraag wat de beste en slechtste ervaring van haar dienstplicht was, antwoordde ze “moeilijke feedback krijgen en geven”. “Dat was ook het beste deel omdat je leert dat dingen goed komen als je de feedback accepteert.”

De prinses vertelde ook dat ze heeft genoten van het kameraadschap. “De cohesie was erg goed. We hebben veel leuke dingen gedaan in onze vrije tijd. Het was leuk dat we zoveel met elkaar optrokken.”

Ingrid Alexandra gaf toe dat ze haar familie soms heeft gemist. “Ik heb zowel mijn 20e als 21e verjaardag op Skjold gevierd”, verwijst ze naar het legerkamp. “Op die dagen, en op dagen dat ik normaal tijd met mijn familie doorbreng, miste ik ze”, aldus Ingrid Alexandra. De prinses zal haar familie de komende jaren nog meer moeten missen, want in augustus begint ze in Australië met een studie aan de Universiteit van Sydney.