Ingrid Alexandra logeert bij rendierherdersfamilie in Karasjok

Prinses Ingrid Alexandra heeft de nacht doorgebracht bij een rendierherdersfamilie in de plaats Karasjok. Het Noorse hof deelde een foto waarop te zien is dat Ingrid Alexandra in de sneeuw naar het noorderlicht kijkt.

“Prinses Ingrid Alexandra is op bezoek in Finnmark en werd verwelkomd door het noorderlicht!”, is te lezen in het bericht. Tijdens haar verblijf maakte de prinses kennis met de Sami-cultuur en het leven van een rendierherder.

Maandag wordt de prinses rondgeleid door een lokale school en gaat ze langs bij het Sami-parlement. Het bezoek van Ingrid Alexandra aan de provincie Finnmark eindigt dinsdagmiddag in Sør-Varanger.