Ingrid Alexandra met hondenslee naar Noors-Russische grens

Prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Noors-Russische grens. De troonopvolger werd naar een kampement van Noorse soldaten gebracht met een hondenslee.

Het bezoek komt in een tijd waarin de spanningen tussen beide landen hoger zijn dan ooit. “Noorwegen en Rusland hebben eigenlijk een lange geschiedenis van samenwerking, vooral in Noord-Noorwegen”, verklaarde Ingrid Alexandra vooraf aan persbureau NTB. “Ik denk dat het voor veel mensen pijnlijk is dat die relatie nu zo slecht is geworden.”

De 22-jarige prinses spande zelf een van de honden voordat ze vanuit Kirkenes naar Grensefjellet trokken. Dat is slechts 250 meter van de grens met Rusland. De dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit kreeg daar te zien wat de grenspolitie en het leger doen. Ze gebruikte een verrekijker om richting Rusland te kijken.

De samenwerking tussen de Noren en de Russen in het uiterste noorden van Noorwegen ligt sinds de Russische inval in Oekraïne stil. Sindsdien is de relatie steeds gespannener geworden. “Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar alle mensen in Oekraïne in zo’n ongelooflijk verschrikkelijke situatie”, verklaarde de prinses, die vervolgens de situatie tussen Noorwegen en Rusland beschreef. “Ik denk dat het nog steeds belangrijk is om een ​​manier te vinden om naast elkaar te leven.”

Ingrid Alexandra is bezig aan een driedaags bezoek aan de provincie Finnmark. Daarna keert ze terug naar Australië waar ze momenteel studeert.