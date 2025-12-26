Ingrid Alexandra ontmoet grote koala in Australische dierentuin

Prinses Ingrid Alexandra heeft tijdens haar verblijf in Australië onder meer kennisgemaakt met een flinke koala. Ze ontmoette het dier tijdens een bezoek aan de Taronga Zoo in Sydney, waar ze een rondleiding kreeg. Dat is te zien in een video die het Noorse hof vrijdag deelt als terugblik op het afgelopen jaar.

“Naarmate de kerstvrede neerdaalt, kijken we terug op het moment dat prinses Ingrid Alexandra enkele van de meest iconische inwoners van Australië ontmoette”, deelt het Noorse hof bij de video. De oudste dochter van kroonprins Haakon begon in augustus aan een driejarige bacheloropleiding aan de Universiteit van Sydney.

In het filmpje houdt de 21-jarige prinses een klein microfoontje in haar hand en spreekt ze de kijkers rechtstreeks toe. “We zijn nu in Taronga Zoo en we gaan naar binnen om een paar dieren te ontmoeten”, legt ze uit. Gekleed in een eenvoudig wit T-shirt stelt ze onder meer een kangoeroe voor aan de kijker. “Dit is Pip en zij woont hier in Taronga Zoo”, zegt ze.

De prinses heeft vervolgens een ontmoeting met een dierenverzorger die haar de koala laat zien. “Nee, kijk naar hem!”, zegt de prinses, die duidelijk onder de indruk is. Vervolgens interviewt ze de dierenverzorger over het werk van de dierentuin, zoals het bijdragen aan het behoud van bedreigde diersoorten. De prinses houdt daarbij het microfoontje gericht op de verzorger. Tot slot bedankt ze hem voor de rondleiding en het “belangrijke werk” dat hij doet.