Ingrid Alexandra ontvangt medaille voor inzet bij Noorse leger

Prinses Ingrid Alexandra heeft deze week een eremedaille ontvangen van de Noorse Reservistenbond. Het Noorse hof deelde donderdagochtend een foto waarop ze poseert met de onderscheiding in haar handen.

“De bond zet zich in om de totale defensie te versterken, de vaardigheden van de reservisten te behouden en mogelijkheden te creëren voor training, samenwerking en professionele ontwikkeling”, schrijft het hof op Instagram. Ingrid Alexandra, de dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, rondde eerder dit jaar haar militaire opleiding af bij het geniebataljon. De prinses, die haar dienstplicht met drie maanden verlengde, werd onder meer getraind in de positie als schutter op een CV90-pantservoertuig.

De 21-jarige Ingrid Alexandra woont en studeert momenteel in Australië, maar kwam deze week naar Noorwegen voor verschillende publieke optredens. Zo was ze samen met haar familie aanwezig bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede.