Ingrid Alexandra viert 20e verjaardag in het leger

De Noorse prinses Ingrid Alexandra is twintig jaar geworden. Ze viert haar verjaardag niet thuis, maar in het leger. De dochter van kroonprins Haakon en Mette-Marit is namelijk anderhalve week geleden begonnen aan haar diensttijd.

“Gelukkige verjaardag, prinses Ingrid Alexandra die vandaag 20 jaar wordt”, schrijft het Noorse hof op Instagram. Daarbij staat een foto van de prinses in haar uniform. “De prinses is begonnen aan haar eerste dienst in het ingenieursbataljon in het Skjold kamp in Indre Troms.” Indre Troms is een groot gebied langs de grens met Finland en Zweden.

De commandant vertelde eerder aan de Noorse omroep NRK dat ‘soldaat Alexandra’ net zoals alle andere soldaten zal worden behandeld. “Net als iedereen moet de prinses de vloer dweilen, haar bed opmaken en lessen volgen.”