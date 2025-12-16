Ingrid Alexandra vindt aanslag Sydney ‘onvoorstelbaar’

De Noorse prinses Ingrid Alexandra vindt de aanslag van afgelopen zondag in de Australische stad Sydney “onvoorstelbaar”. Dat zei de dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit tegen de Noorse zender TV 2. De prinses studeert sinds dit jaar sociale wetenschappen aan de universiteit van Sydney.

“Mijn gedachten gaan uit naar degenen die iemand zijn verloren en naar de Joodse gemeenschap, zowel in Australië als thuis in Noorwegen”, reageerde de 21-jarige prinses. Ingrid Alexandra zei dat ze erg van de stad is gaan houden. “Dus het is een beetje vreemd en onvoorstelbaar dat het juist daar is gebeurd”, zei ze over de terreuraanslag.

Bij de aanslag op het Australische Bondi Beach schoten twee aanslagplegers vijftien mensen dood. Ook een van de schutters werd gedood.