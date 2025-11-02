Ingrid Alexandra vindt zaak rond stiefbroer ‘moeilijk’

De Noorse prinses Ingrid Alexandra heeft zich voor het eerst in het openbaar uitgelaten over haar in opspraak geraakte stiefbroer Marius Borg Høiby. Ze noemt de zaak in een gesprek met Noorse journalisten van VG, NRK en NTB “moeilijk”.

“Waar hij van beschuldigd wordt, is lastig voor mij, vooral als zus, en voor de rest van de familie”, zegt Ingrid Alexandra vanuit Sydney, waar ze sinds de zomer studeert. “En natuurlijk niet in de laatste plaats voor iedereen die door de zaak is getroffen.”

Høiby is de oudste zoon van Ingrid Alexandra’s moeder kroonprinses Mette-Marit. Hij wordt verdacht van 32 misdrijven, waaronder vier verkrachtingen. In februari staat hij voor de rechter.

Ziekte

De 21-jarige Ingrid Alexandra, toekomstig troonopvolger, vindt het ook lastig dat ze ver van haar moeder verwijderd is, vooral omdat Mette-Marit kampt met de chronische ziekte longfibrose. “Maar ik probeer goed contact met haar te houden, we bellen vaak”, zegt de prinses. “En ik denk dat ze het me gunt om student te zijn en hier te studeren. Dat weet ik. Maar het is natuurlijk moeilijk om ver weg te zijn.”

“En ik ben trots op mijn moeder”, vervolgt Ingrid Alexandra. “Ze heeft een ongelooflijk doorzettingsvermogen.”