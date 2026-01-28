Ingrid Alexandra vond eerste soloreis plezierig

De Noorse prinses Ingrid Alexandra heeft genoten van haar eerste soloreis in eigen land. De toekomstige troonopvolger was de afgelopen drie dagen in de provincie Finnmark en dat ging goed, vertelde ze tegen Noorse media.

“Ik vond het eigenlijk heel leuk om alleen aan het werk te zijn. Het is ook heel leuk om met mama en papa te werken, maar dit is ook fijn”, verklaarde de 22-jarige prinses, die zich nu weer zal richten op haar studie in Australië. Het volgende semester begint in februari.

Ingrid Alexandra bezocht de afgelopen dagen onder meer het Sami-parlement in Karasjok en de Noors-Russische grens bij Kirkenes.