Ingrid Alexandra wil geen commentaar geven op zaak halfbroer

De Noorse prinses Ingrid Alexandra wilde zich maandag niet uitlaten over de aanstaande rechtszaak tegen haar in opspraak geraakte halfbroer Marius Borg Høiby. In gesprek met de pers wilde zij geen commentaar geven op de zaak of het contact dat ze met haar oudere broer heeft.

“Ik vind dat het rechtssysteem deze zaak moet behandelen”, zei de dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit volgens omroep NRK. Ingrid Alexandra vindt het niet “normaal” om commentaar op de zaak te geven, voegde eraan toe.

Marius Borg Høiby is de zoon van kroonprinses Mette-Marit uit een eerdere relatie. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Het proces tegen Høiby begint op 3 februari in de rechtbank van Oslo.