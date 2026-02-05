Ingrid Alexandra wordt ‘gek’ van persoonlijke aanvallen

De Noorse prinses Ingrid Alexandra vindt dat mensen geen beweringen moeten doen waarvoor geen bewijs is. Dat schrijft ze in een bericht op een afgeschermd Instagram-account dat volgens de Noorse omroep NRK van de prinses is. Ze lijkt daarmee te reageren op de storm waarin het Noorse koningshuis verkeert met het proces rondom haar halfbroer Marius Borg Høiby en de contacten die haar moeder kroonprinses Mette-Marit had met Jeffrey Epstein.

“Het gaat niet over een specifieke zaak, niet over Marius, niet over mama of papa of Magnus (haar broer, red.). Het gaat over persoonlijke aanvallen”, stelt Ingrid Alexandra. “Het kan iedereen overkomen. Maar vaak gaat het over ons. Ik heb ervoor gekozen om het hier te plaatsen. Omdat ik er gek van word. Wanneer is het genoeg?”, vraagt de prinses aan haar bijna achthonderd volgers.

Noorse media hebben het paleis om een reactie gevraagd, maar het hof wil geen commentaar geven.

De toekomstige troonopvolger wilde zich eerder niet uitlaten over haar in opspraak geraakte halfbroer. Vorige week zei ze tijdens een bezoek aan de provincie Finnmark enkel dat “het rechtssysteem deze zaak moet behandelen”.