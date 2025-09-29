‘Innige foto’ Elisabeth en Georg zorgt voor speculatie

Een foto waarop de Belgische prinses Elisabeth en prins Georg van Liechtenstein innig poseren gaat sinds enkele dagen rond op internet. Het Belgische paleis is op de hoogte van de foto, maar wil niet zeggen of het beeld echt is, meldt Het Laatste Nieuws.

De 23-jarige Elisabeth, de troonopvolger in België, en de 26-jarige Georg poseren met hun armen om elkaar heen. De foto zou zijn gemaakt tijdens een vakantie in Griekenland en van het persoonlijke Instagram-account van Georg, het derde kind van erfprins Alois en erfprinses Sophie, zijn gehaald. Zijn profiel is inmiddels afgeschermd.

Omdat het liefdesleven van Elisabeth een privéaangelegenheid is, geeft het Belgische hof geen commentaar. Koningshuisdeskundigen reageren in Belgische media sceptisch over de echtheid van de foto.

Royaltyverslaggever Wim Dehandschutter zegt tegen Het Laatste Nieuws dat koning Filip en koningin Mathilde “waken als leeuwen over hun privacy” en die van hun kinderen. “Waarom zouden Elisabeth en Georg er belang bij hebben hun relatie te laten uitlekken? En dan nog op zo’n knullige manier, via een privéfoto die op Instagram nooit écht privé is?”