Instagram plaatst disclaimer bij bewerkte foto Catherine

Instagram heeft een disclaimer geplaatst bij de bewerkte foto die prins Willlam en prinses Catherine op moederdag op hun account hebben geplaatst. Bij de omstreden foto staat nu de tekst: “Bewerkte foto/video. Dezelfde bewerkte foto is in een ander bericht beoordeeld door onafhankelijke feitencheckers.”

Wie doorklikt, ziet een nog uitgebreidere tekst staan: “Er kan sprake zijn van kleine verschillen. Onafhankelijke feitencheckers geven aan dat de foto of afbeelding is bewerkt op een manier die mensen kan misleiden, maar niet omdat deze is weergegeven buiten de context.”

Catherine gaf toe zelf de foto te hebben bewerkt. De vrouw van prins William bood haar excuses aan voor de “verwarring” die was ontstaan na het plaatsen van de foto. De prinses van Wales stelde dat “zoveel amateurfotografen dat doen”. De twijfel over de foto ontstonden onder meer doordat de arm van haar dochter niet goed in lijn stond met haar mouw.

Grote persbureaus verspreidden de foto, maar trokken die later terug nadat ook daar twijfels waren ontstaan.