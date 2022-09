Internationale casting voor serie over koningin Máxima gestart

Videoland is gestart met de casting voor de serie die de streamingdienst maakt over het leven van koningin Máxima. De casting voor de hoofdrol van Máxima is internationaal, gezien er naast Nederlands ook Engels en Spaans zal worden gesproken in de serie. Dat heeft producent Millstreet Films bekendgemaakt.

De actrice die in de huid kruipt van Máxima moet Spaans, Engels en Nederlands kunnen spreken. De opnames van de serie gaan in 2023 van start en hebben plaats in Argentinië, Spanje, New York en Nederland.

Videoland kondigde in februari van dit jaar aan bezig te zijn met een dramaserie over Máxima. De serie moet eind 2023 verschijnen. De serie is gebaseerd op het boek Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van auteur Marcia Luyten, dat vorig jaar november is verschenen. De makers vertellen het verhaal van Máxima, een jong meisje dat koningin wordt.

De serie wordt geschreven door Marnie Blok, Ilse Ott, Marcela Guerty en Judith Goudsmit en wordt geregisseerd door Anne de Clercq, Agustina Macri en Joosje Duk.