Internationale media-aandacht voor slavernij-excuses koning

Ook in internationale media is zaterdagmiddag veel aandacht voor de slavernij-excuses van koning Willem-Alexander. Onder meer de Amerikaanse krant The New York Times, nieuwsdienst Reuters en de Britse krant The Daily Mail schreven artikelen over de toespraak van de Nederlandse koning tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden.

Ook op de Franse nieuwszender France 24, de Amerikaanse nieuwszender ABC News en op de zender CGTN van de Chinese publieke omroep werd aandacht besteed aan het onderwerp.

In zijn toespraak in het Amsterdamse Oosterpark bood de koning excuses aan voor de rol van Nederland en het Huis van Oranje-Nassau in het slavernijverleden. “Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf”, zei de koning. “Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd.”

In zijn boodschap vroeg de koning om “vergiffenis”. “Slavenhandel en slavernij worden erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. De stadhouders en de koningen van het Huis van Oranje-Nassau hebben hier niets tegen ondernomen. Ze handelden binnen het kader van wat toen wettelijk geoorloofd werd geacht. Maar het slavernijsysteem illustreerde het onrecht van die wetten”, aldus de koning. “Op een gegeven moment voel je de morele plicht om op te treden.”