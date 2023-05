Internationale media: kroning Charles middeleeuws en modern

De kroning van de Britse koning Charles zaterdag is door media over de hele wereld gevolgd. In de berichtgeving wordt steevast genoemd dat de 74-jarige lang op dit moment heeft gewacht.

De Britse zondagskranten openen met grote foto’s van Charles met de kroon op het hoofd. Meerdere media noemen het moment de “crowning glory” voor Charles, ofwel “de kroon op zijn werk”.

Amerikaanse kranten beschrijven de ceremonie als een mix van oude gebruiken en moderne elementen. The Washington Post omschrijft de dag als “middeleeuws, modern en gedenkwaardig”, The New York Times spreekt van “een antieke ceremonie met een moderne twist”.

Aandacht voor protesten

In het Verenigd Koninkrijk wordt niet alleen geschreven over de ceremonie zelf. The Guardian staat ook stil bij de protesten door antimonarchisten in Londen zaterdag. Ook de Franse krant Le Monde besteedt aandacht aan de demonstraties, die volgens de krant snel de kop in werden gedrukt, wat “de nationale eenheid ontsierde die de ceremonie eigenlijk moest zijn”.

De Duitse krant BILD richt zich op de dag na de kroning vooral op prins Harry en laat een lichaamstaalexpert los op de prins, die na de kroning al snel weer in het vliegtuig terug naar de Verenigde Staten zat. Volgens de krant voelde Harry zich ongemakkelijk en “had hij een knuffel nodig”.