Internationale royals bij opening museum in Caïro

Diverse Europese vorstenhuizen waren zaterdagavond vertegenwoordigd tijdens de opening van het Grand Egyptian Museum (GEM). Staatshoofden en wereldleiders, onder wie minister-president Schoof, van over de hele wereld kwamen naar Caïro om de nieuwe toeristische trekpleister te bekijken.

Om 19.30 uur lokale tijd ging de openingsceremonie van start. Op beelden is te zien hoe het internationale gezelschap poseert voor een groepsfoto en plaatsneemt in fauteuils. De Deense koningin Mary zat tussen prins Albert van Monaco en de Portugese president De Sousa in. Verder waren koning Felipe van Spanje en de Belgische koning Filip aanwezig, evenals koningin Rania van Jordanië. Tijdens de opening kregen de genodigden onder meer een grote vuurwerk- en lasershow te zien.

Het GEM ligt vlak bij de piramides van Gizeh en is bedoeld om de toeristische sector een impuls te geven. In het gebouw zijn meer dan 100.000 voorwerpen uit de Egyptische oudheid opgeslagen, waaronder een grote collectie van farao Toetanchamon. De bouw van het GEM liep diverse vertragingen op en duurde uiteindelijk meer dan twintig jaar. Het museum heeft in totaal meer dan een miljard gekost.