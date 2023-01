Interview 60 Minutes met prins Harry te zien op discovery+

Het Nederlandse publiek kan op streamingplatform discovery+ kijken naar het interview dat de Britse prins Harry gaf aan het Amerikaanse programma 60 Minutes. Het interview met presentator Anderson Cooper kwam zondag uit op de Amerikaanse tv-zender CBS.

In het gesprek haalde Harry onder meer uit naar zijn stiefmoeder, koningin-gemalin Camilla. Volgens Harry is Camilla “gevaarlijk” omdat ze er alles voor over zou hebben gehad om haar reputatie op te krikken. De prins meent dat de koningin-gemalin “over lijken ging” nadat ze als “boosdoener” werd afgeschilderd in de scheiding tussen Charles en Diana, de moeder van Harry.

De hertog van Sussex gaf het interview naar aanleiding van zijn biografie Spare, die dinsdag uitkwam. In het boek beschrijft Harry zijn persoonlijke ervaringen en meningen over het Britse koningshuis.