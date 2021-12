Interview koningin Máxima wint NPO Start Award

Het interview met koningin Máxima heeft een NPO Start Award gewonnen. In het kader van haar vijftigste verjaardag werd de koningin geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk. Het programma werd lineair door 3,2 miljoen mensen bekeken en won donderdagavond de prijs voor meest gestreamde actualiteitenaflevering op NPO Start.

Ook Swanenburg (meest gestreamde serie), De kinderen van Ruinerwold (meest gestreamde documentaire), First Dates (meest gestreamde human interest- en reality programma) en Brugklas (meest gestreamde jeugdprogramma) vielen in de prijzen.

Via NPO Start kunnen kijkers programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep gratis of met een lidmaatschap terugkijken. De prijzen werden donderdagavond uitgereikt tijdens een virtuele awardshow. Het is de tweede keer dat de prijzen voor meest gestreamde programma’s worden uitgereikt.