Interview prins Harry vanaf maandag exclusief bij Videoland

Het veelbesproken ITV-interview met prins Harry is vanaf maandag in Nederland exclusief te zien bij Videoland. Het 90 minuten durende interview met de Britse prins wordt zondag in het Verenigd Koninkrijk uitgezonden, twee dagen voordat Harry’s boek Spare verschijnt.

Op zondag verschijnt ook het tv-interview dat de prins gaf aan het CBS-programma 60 Minutes met Anderson Cooper.

In een fragment uit het interview dat maandagochtend werd vrijgegeven, zegt Harry dat hij probeerde zijn gesprekken met de Britse koninklijke familie privé te houden. Hij voelde zich echter genoodzaakt om er publiekelijk over te spreken nadat er allerlei verhalen in de tabloids waren verschenen. Ook zei Harry te hopen op verzoening met zijn familie. “Ik zou graag mijn vader terug willen hebben. Ik zou graag mijn broer terug willen hebben.”

Volgens Harry had zijn vertrek uit Groot-Brittannië nooit zo hoeven gaan zoals het nu is gebeurd. De hertog van Sussex zegt daarnaast dat niemand binnen de familie berouw heeft getoond of een poging heeft gedaan tot verzoening. “Op de een of andere manier vinden ze het beter om de vijand te blijven.”