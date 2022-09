Invictus Games ‘diep bedroefd’ door overlijden Elizabeth

De wereldwijde Invictus Games-community is “diep bedroefd door het nieuws” dat koningin Elizabeth is overleden. Dat schrijft de organisatie van het sportevenement, waarvan Elizabeths kleinzoon prins Harry een van de initiatiefnemers is, vrijdag op sociale media.

“Met grote verslagenheid kijken wij terug op het overlijden van Hare Majesteit de Koningin”, meldt de organisatie van de spelen, die zijn bedoeld voor gewonde en zieke veteranen. Haar dienstbaarheid is “al lang een voorbeeld voor de wereld”, luidt het bericht. “Onze gedachten zijn op dit moment bij de familie van Hare Majesteit.” Bij het bericht wordt een zwart-wit portret van de vorstin gedeeld, die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed.

De Invictus Games, die dit jaar in Den Haag plaatsvonden, zijn volgend jaar in het Duitse Düsseldorf, in het Merkur-Spiel Stadion. Het stadion werd daarom eerder deze maand bezocht door de hertog en hertogin van Sussex.