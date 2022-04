Invictus Games in Den Haag van start

De Invictus Games in Den Haag gaan zaterdag van start. Vrijdag kwamen de Britse prins Harry, de initiatiefnemer van het sportevenement, en zijn vrouw Meghan aan op het terrein in het Haagse Zuiderpark. Het evenement duurt tot en met vrijdag 22 april.

De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt tijdens hun krijgswerk. Bedenker en beschermheer Harry begon in 2014 met de Games om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te kweken voor gewonde militairen en veteranen.

De ongeveer vijfhonderd deelnemers uit achttien landen zijn actief in tien sporten: atletiek, gewichtheffen, handboogschieten, indoorroeien, Land Rover Driving Challenge, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, wielrennen, zitvolleybal en zwemmen. De meeste sporten vinden plaats op locaties in en om het Zuiderpark. Vanwege coronabesmettingen ontbreken de delegaties uit Jordanië en Nieuw-Zeeland.

Het is de eerste keer sinds de uitvaart van prins Philip, de man van koningin Elizabeth, dat Harry in Engeland is. De prins wilde eerder dit jaar niet naar de herdenkingsdienst van zijn opa omdat hij het idee heeft dat zijn gezin gevaar loopt in Engeland. De prins woont verscheidene wedstrijden bij. Ook koning Willem-Alexander, prinses Margriet, prins Pieter-Christiaan en premier Mark Rutte zijn aanwezig op sommige dagen. De Haagse band DI-RECT verzorgt als ambassadeur de muziek.

In 2020 legden Harry en Meghan al hun koninklijke taken en titels neer. Het stel verhuisde naar Californië, waar de twee nu nog wonen met hun kinderen Archie en Lilibet. Het vertrek van Harry en Meghan leverde hen veel kritiek op. De band met de familie zou sindsdien moeizaam zijn.