Invictus Games-serie van prins Harry komende zomer te zien

De langverwachte Netflixserie van prins Harry en zijn vrouw Meghan over de Invictus Games is komende zomer te zien. De streamingdienst heeft donderdag bekendgemaakt dat Heart of Invictus dan verschijnt, maar deelde nog geen precieze datum.

In de serie worden deelnemers aan het door Harry bedachte sportevenement voor militairen met blijvend letsel gevolgd. In hoeverre de prins en zijn vrouw zelf in de serie te zien zijn, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er vorig jaar ook opnames zijn gemaakt tijdens de Invictus Games in Den Haag, waarbij Harry en Meghan ook aanwezig waren.

Heart of Invictus maakt deel uit van de deal die het koppel met Netflix heeft gesloten. Vorige maand verscheen de documentaireserie Harry & Meghan als eerste project.