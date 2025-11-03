Inwoners Sandringham mopperen over komst Andrew

Inwoners van Sandringham zijn niet blij met de komst van Andrew Mountbatten-Windsor. Dat zeggen enkele inwoners van het Britse dorp tegen The Telegraph. De van zijn koninklijke titels ontdane broer van koning Charles moet binnenkort zijn woning op het landgoed bij Windsor verlaten en krijgt een huis op landgoed Sandringham in het graafschap Norfolk.

“Het herinnert ons eraan waarom Sandringham in eerste instantie werd gekocht: om Edward VII uit de problemen te houden”, zegt de 74-jarige Gill tegen de krant. “Het is een beetje de geschiedenis van de monarchie die zich herhaalt. Maar het is niet prettig om de nietsnutten van de koninklijke familie te ontvangen.”

Voor een andere inwoner voelt de komst van de voormalige prins alsof hij zich “hier moet verstoppen”. Een ander is het daarmee eens. “Ik denk niet dat hij naar buiten komt. Ik denk dat hij zich gewoon verstopt. Het is zo’n enorm landgoed, dus het zou wel heel gek zijn om naar buiten te komen, toch? Ik hoop dat ik hem niet tegenkom in het park.”

Weer een ander vindt de komst van Mountbatten-Windsor “oké”, zolang hij zich afzijdig houdt. “Norfolk heeft het niet nodig. Ik snap niet waarom hij niet naar Amerika gaat, hij vindt het daar prima. Ga maar bij Trump zitten.”