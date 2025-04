Isabella deelt liefde voor Aarhus in eerste toespraak

De Deense prinses Isabella heeft voor het eerst een toespraak gegeven. Dat deed de oudste dochter van koning Frederik en koningin Mary vrijdag in Aarhus, tijdens de festiviteiten ter gelegenheid van haar aanstaande 18e verjaardag.

Isabella bedankte iedereen die op haar feest was gekomen. “Het doet me echt goed om gevierd te worden in een stad die zoveel betekent voor mij en mijn familie. Hier heb ik sinds mijn kindertijd Kerstmis en Pasen gevierd, wandelingen gemaakt in de tuin en langs het water en genoten in de oude stad”, vertelde de prinses over Aarhus, waar paleis Marselisborg staat.

“Ik heb veel mooie herinneringen aan Aarhus en vandaag komt er weer een bij. En er zullen zeker nog meer volgen”, vervolgde Isabella, die ook zei dat ze blij was met de dans, muziek, taart en cadeaus. “Dat jullie ervoor hebben gekozen mij te vieren en dat zovelen zijn gekomen, maakt me blij en ontroerd. Ik wil jullie laten weten dat het veel voor me betekent.”

De prinses wordt op 21 april achttien jaar. Ze is na haar broer kroonprins Christian tweede in lijn van troonopvolging.