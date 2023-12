Isabella en Josephine pakken laatste kerstcadeautjes in

Prinses Isabella (16) en prinses Josephine (12) van Denemarken zijn nog druk bezig met de laatste voorbereidingen voor kerst. In een filmpje dat het paleis zaterdag heeft gedeeld is te zien dat de zusjes cadeautjes inpakken en de bijbehorende kaartjes schrijven.

In de video is te zien dat in ieder geval broer Christian een cadeau krijgt van Josephine en dat Isabella een kaartje schrijft “aan oma”, koningin Margrethe.

De zussen vieren Kerstmis samen met hun vader kroonprins Frederik en moeder kroonprinses Mary en de rest van het gezin met Margrethe in Aarhus. Ook prins Joachim, zijn vrouw Marie en hun twee kinderen zijn er op kerstavond bij.