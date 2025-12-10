Isabella ontmaskert vals spelende broers in peperkoekwedstrijd

De kinderen van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken hebben een wedstrijdje gedaan wie het best peperkoekhuisjes kan maken. De broers Christian en Vincent namen het op tegen hun zussen Isabella en Josephine, is te zien in een kerstige video op Instagram.

Beide teams hadden moeite om de verschillende onderdelen met icing aan elkaar te plakken en vooral de prinsen maakten er een potje van: hun bouwsel stortte verschillende keren in elkaar. Christian en Vincent gaven het daarom al snel op. De twee pakten er een perfect gemaakt voorbeeld bij en probeerden daarmee de wedstrijd te winnen.

Bij de grote onthulling vertrouwde Isabella het resultaat van de jongens niet. Na enig aandringen moest Christian toegeven dat hij en Vincent vals hadden gespeeld.