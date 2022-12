Israël bedankt koning Marokko voor beschermen Joden tijdens WO II

De Israëlische president Isaac Herzog heeft de koning van Marokko, Mohammed VI, bedankt voor het feit dat zijn land tijdens de Holocaust een “veilige haven” voor Joden heeft geboden. Dat meldt persbureau AFP.

Het Franse persbureau baseert zich op een brief dat het heeft mogen inzien. Het schrijven komt twee jaar nadat Marokko de banden met Israël normaliseerde. Herzog spreekt zijn dank uit aan de koning “en de mensen van Marokko die al generaties lang hebben gehandeld om de veiligheid, het welzijn en het culturele erfgoed van de Joodse gemeenschap in het koninkrijk te beschermen”.

Herzog noemde Joden die zich in Marokko vestigden na hun verdrijving uit Spanje aan het einde van de vijftiende eeuw, voordat hij opmerkte dat het Noord-Afrikaanse land Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog beschermde. “Toen miljoenen Joden in de twintigste eeuw met de verschrikkingen van de Holocaust werden geconfronteerd, bood koning Mohammed V een veilige haven voor zijn Joodse onderdanen”, schrijft Herzog in de brief. “Marokkaanse Joden herinneren zich met trots en genegenheid de herinnering aan uw grootvader, Mohammed V, die wordt herinnerd als de beschermer van de Joden in zijn rijk”, voegde Herzog eraan toe.

Mohammed V staat bekend om zijn weigering om anti-joodse wetten toe te passen die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren voorgeschreven door de pro-Duitse Vichy-regering van Frankrijk.