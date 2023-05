Israëlische president en Britse rabbijn gaan te voet naar kroning

De Israëlische president Isaac Herzog en de Britse opperrabbijn Ephraim Mirvis gaan zaterdag te voet naar de kroning van koning Charles in Londen. Ze willen niet met de auto, omdat dat volgens de religieuze regels niet is toegestaan op de joodse sabbat.

Herzog vertegenwoordigt Israël bij de ceremonie in Westminster Abbey. Hij slaapt met zijn vrouw vlakbij, zodat ze niet ver hoeven te lopen. De president zegt af te stemmen met de Britse opperrabbijn hoe laat ze zullen aankomen bij de kerk.

Ondanks dat de kroning een sterk christelijke dienst is, speelt rabbijn Mirvis een rol in de ceremonie. Britse leiders van de joodse, islamitische, boeddhistische, hindoeïstische en sikhgemeenschap worden betrokken bij de dienst. Aan het eind spreken ze een gebed uit om de eenheid van het land te symboliseren.

Mirvis zegt tegen de krant The Jerusalem Post dat de kroning van Charles voor Britten de grootse gebeurtenis is in tientallen jaren. “Als de messias komt tijdens de kroning, staat dat op de achterpagina van de krant”, zei de opperrabbijn lachend.