Italiaanse kinderen feliciteren Charles en Camilla met trouwdag

Italiaanse basisschoolkinderen hebben kaarten gemaakt om koning Charles en koningin Camilla te feliciteren met hun twintigjarig huwelijksjubileum. Een groep kinderen verzamelde zich bij een school in Rome om Camilla hun kaarten te overhandigen.

Camilla brengt woensdag een bezoek aan de school. Tientallen kinderen stonden haar op te wachten. Ze hielden allemaal Britse vlaggetjes vast.

Het koningspaar is sinds maandag in Italië voor een vierdaags staatsbezoek. Charles ging woensdagochtend in gesprek met Giorgia Meloni, de premier van het land. Het bezoek eindigt donderdag.