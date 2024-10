De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft vrijdag gesproken met koning Abdullah van Jordanië. Ze bespraken onder meer manieren om de situatie in de regio te de-escaleren, meldt het Jordaanse hof op X.

Abdullah benadrukte de noodzaak om de oorlog van Israël in Gaza en Libanon te stoppen. Ook sprak hij over het belang van humanitaire hulp in Gaza.

Meloni bracht vrijdag ook een bezoek aan Libanon, waar ze in gesprek ging met premier Najib Mikati.