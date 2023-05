Italiaanse president en echtgenote ontvangen in Noorwegen

De Italiaanse president Sergio Mattarella en zijn echtgenote zijn donderdag in Noorwegen ontvangen voor hun staatsbezoek aan het Scandinavische land. Bij afwezigheid van koning Harald, die ziek is, nam kroonprins Haakon samen met zijn vrouw Mette-Marit en koningin Sonja de honneurs waar.

Het bezoek van de Italiaanse president en zijn gevolg, dat bestaat uit vertegenwoordigers van politiek en bestuur, cultuur en het bedrijfsleven, heeft als doel om de goede relatie tussen de landen verder te ontwikkelen. Ook staat het thema duurzame energie hoog op de agenda.

Na de welkomstceremonie, die werd bijgewoond door schoolkinderen en vertegenwoordigers van de Italiaanse gemeenschap in Noorwegen, inspecteerden Haakon en Mattarella de erewacht die stond opgesteld op het Paleisplein. Aansluitend legde de president een krans bij het nationale monument in het fort van Akershus en had hij een werklunch met de Noorse premier Jonas Gahr Støre.

Museumbezoek en galadiner

In de tussentijd vergezelde koningin Sonja de Italiaanse first lady, Laura Mattarella, naar twee belangrijke Noorse kunstmusea: het Munch Museum, geweid aan kunstenaar Edvard Munch, en het nieuwe Rijksmuseum van Noorwegen. Bij het laatstgenoemde museum voegden de kroonprins en de president zich bij het gezelschap.

In de middag maakte het presidentiële echtpaar een tocht over de fjord met een elektrische veerboot. Ook Haakon stapte aan boord en werd vergezeld door de burgemeester van Oslo, Marianne Borgen, die als gids optrad. ’s Avonds stond er een galadiner in de grote eetzaal van het paleis op het programma.

Vrijdag reizen Sergio en Laura Mattarella naar Trondheim, waar ze samen met Haakon en Mette-Marit een bezoek brengen aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie. Ook wordt er geluncht in de tuin van de aartsbisschop en bezoekt het gezelschap een concert in de kathedraal.