Italiaanse president op staatsbezoek naar België

De president van Italië brengt eind deze maand een staatsbezoek aan België. Het Belgische hof meldt maandag dat Sergio Mattarella op uitnodiging van koning Filip en koningin Mathilde van maandag 20 tot woensdag 22 oktober in het land is.

“Het bezoek weerspiegelt de uitstekende betrekkingen tussen Italië en België en is een belangrijke stap in de verdere versterking van de diplomatieke en economische banden tussen onze beide landen”, aldus het Belgische hof.

Op het programma staan onder meer bezoeken aan Brussel, Charleroi en Brugge. De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het Kasteel van Laken. Dinsdag staat er onder meer een reis naar Bois du Cazier in Marcinelle op het programma, waar de mijnramp wordt herdacht die bijna zeventig jaar geleden het leven kostte aan 262 mijnwerkers, onder wie veel Italiaanse arbeidsmigranten.

Het bezoek is het eerste Italiaanse staatsbezoek aan koning Filip. De Belgische koning en koningin zouden in december 2021 wel op staatsbezoek gaan naar Italië, maar dat werd vanwege de coronapandemie uitgesteld. Tot dusver is er nog geen vervangend staatsbezoek van België aan Italië geweest.