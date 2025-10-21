Italiaanse president trakteert Filip en Mathilde op concert

De Italiaanse president Sergio Mattarella en zijn dochter Laura hebben het Belgische koningspaar dinsdagavond een concert aangeboden. Hiermee kwam een einde aan de tweede dag van het staatsbezoek.

Het concert vond plaats in de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. “Een violist en een pianist spelen er een sfeervol muzikaal duet”, schrijft het koningshuis op Instagram. Koning Filip en koningin Mathilde werden op deze manier bedankt voor hun gastvrijheid tijdens het staatsbezoek, dat maandagochtend van start ging. Ook prins Laurent, de broer van koning Filip, was bij de voorstelling aanwezig.

Eerder op de dag bezochten het Belgische koningspaar en hun gasten onder meer de Koninklijke Bibliotheek van Brussel en herdachten zij de mijnramp in Marcinelle, vlakbij Charleroi.