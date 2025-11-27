Jacques en Gabriella zetten feestverlichting aan in Monaco

De kinderen van prins Albert en prinses Charlene, prins Jacques en prinses Gabriella, hebben donderdag de feestverlichting in Monaco aangezet door op een rode knop te drukken. Op Instagram deelt het Monegaskische hof beelden van de ceremonie.

Bij de ceremonie bij de grote kerstboom op de Place du Marché in La Condamine waren onder anderen burgemeester Georges Marsan, leden van de gemeenteraad en andere hoge vertegenwoordigers van het vorstendom aanwezig.

Door het aanzetten van de verlichting zijn de kerstdecoraties in alle wijken van Monaco weer te zien. Daarmee is het startsein gegeven voor de eindejaarsvieringen in het land.