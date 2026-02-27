Japan houdt vast aan mannelijke troonopvolging

De nieuwe Japanse premier, Sanae Takaichi, heeft in het parlement gezegd dat de keizerstroon niet openstaat voor vrouwen. Zij verwees naar een oordeel van een expertpanel uit 2021 dat het “gepast” is om de troonopvolging te beperken tot mannelijke nakomelingen. Takaichi, de eerste vrouwelijke premier van Japan, respecteert deze beoordeling.

In Japan mogen alleen mannen de troon bestijgen. Prinses Aiko wordt daarom overgeslagen in de troonopvolging. Zij is de dochter van keizer Naruhito en keizerin Masako. De jongere broer van Naruhito, kroonprins Akishino, staat eerste in de lijn van opvolging. Zijn zoon prins Hisahito staat tweede. Ook Hisahito’s oudere zussen kunnen niet opvolgen.

Decennialang wordt er in Japan al gediscussieerd over de strikte regels voor troonopvolging. Peilingen laten zien dat de meeste Japanners openstaan voor een vrouwelijke keizer. Takaichi’s conservatieve regeringspartij houdt echter vast aan troonopvolging via de mannelijke lijn.