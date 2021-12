Japan viert verjaardag Kako met nieuwe foto’s

Het Japans keizerlijk hof heeft woensdag een serie nieuwe foto’s van prinses Kako, de tweede dochter van de Japanse kroonprins Akishino, vrijgegeven. Aanleiding is de 27e verjaardag van het nichtje van keizer Naruhito. De beelden zijn eerder deze maand gemaakt in de tuin van het landgoed Akasaka in Tokio.

Vanwege de coronacrisis is Kako afgelopen jaar niet veel in de openbaarheid getreden. De afgelopen maanden stond ze vooral in de schaduw van haar zus Mako, die na jaren vertraging eindelijk met haar vriend Kei Komoru kon trouwen.

Op de dag van het huwelijk op 26 oktober legde de Japanse pers het afscheid tussen Kako en Mako, die vanwege haar huwelijk geen deel meer uitmaakt van de keizerlijke familie, vast. De twee gaven elkaar een dikke knuffel voordat Mako definitief vertrok.

Bronnen stelden eerder tegenover Japanse media dat Kako zich eenzaam zal voelen nu haar zus Japan heeft verlaten en een nieuw leven is begonnen in New York, maar ook dat de prinses haar best zal doen om het gat te vullen dat door haar is achtergelaten. Zo nam Kako al het erevoorzitterschap van de Japan Tennis Federation over van Mako.