Besmette Japanse prinses met longontsteking in ziekenhuis

De Japanse prinses die corona heeft oplopen kampt nu ook met een longontsteking. De 38-jarige Yoko is in het University of Tokyo Hospital opgenomen, meldt het keizerlijk hof.

Prinses Yoko is de jongste dochter van prins Tomohito, een neef van de gepensioneerde keizer Akihito. Ze had maandag keelklachten en testte een dag later positief op corona. In eerste instantie werd ze binnen de paleismuren behandeld, maar de prinses werd uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is de eerste keer dat iemand van de Japanse keizerlijke familie corona heeft.