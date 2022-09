Japanse keizer Naruhito definitief naar uitvaart Elizabeth

De Japanse keizer Naruhito gaat definitief naar de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth. Eerder werd die verwachting al gedeeld, maar in principe bezoeken Japanse keizers geen uitvaarten. Keizerin Masako is ook aanwezig, maar premier Fumio Kishida blijft thuis.

De keizer bezoekt in principe geen uitvaarten, omdat de dood als “onzuiver” wordt beschouwd. De aanwezigheid van Naruhito staat volgens Japanse media symbool voor de sterke band tussen de Japanse en Britse families. Andere leden van de Japanse familie bezoeken overigens wel uitvaarten.

In een verklaring liet Naruhito eerder weten dat koningin Elizabeth hem “aardig” behandelde toen hij in de jaren 80 in Oxford studeerde en tijdens zijn bezoekjes aan het Verenigd Koninkrijk. Naruhito had al gepland om Groot-Brittannië te bezoeken als zijn eerste overzeese reisbestemming een jaar na zijn aantreden, maar het bezoek werd uitgesteld als gevolg van de coronapandemie.