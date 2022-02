Japanse prinses besmet met coronavirus

Voor het eerst is het coronavirus opgedoken binnen de Japanse keizerlijke familie. De 38-jarige prinses Yoko is besmet geraakt en is opgenomen in de ziekenboeg binnen de paleismuren, melden Japanse media.

Yoko is de jongste dochter van prins Tomohito, een neef van de gepensioneerde keizer Akihito. Ze had maandag keelklachten en testte een dag later positief op corona.

Volgens het hof wordt ook Yoko’s oudere zus Akiko uit voorzorg getest. De twee hebben elkaar enkele dagen geleden nog gezien. Onder het personeel zijn nog geen ziektegevallen ontdekt.