Kroonprins Akishino naar uitvaart Abe, keizerspaar blijft thuis

Kroonprins Akishino en zijn vrouw kroonprinses Kiko zijn volgende week aanwezig bij de staatsbegrafenis van oud-premier Shinzo Abe. Ook hun jongste dochter prinses Kako en vier andere leden van de keizerlijke familie zijn erbij, heeft het paleis bekendgemaakt.

Keizer Naruhito en keizerin Masoko blijven thuis. Het is gebruikelijk dat zij geen uitvaarten bezoeken, omdat de dood in Japan als “onzuiver” wordt beschouwd. Voor de Britse koningin Elizabeth maakten zij afgelopen week een uitzondering. Daarvoor was er voor het laatst een keizer bij een uitvaart toen de Belgische koning Boudewijn in 1993 werd begraven.

De begrafenis voor de in juli doodgeschoten Abe is dinsdag in de Nippon Budokan-arena in het centrum van Tokio, waar in 1964 de Olympische Spelen werden gehouden. Hij was de langstzittende premier van het land tot hij in 2020 opstapte.